Napoli-Lozano, buone notizie in arrivo: sospiro di sollievo per Spalletti (Di domenica 4 settembre 2022) buone notizie per il Napoli, dopo lo spauracchio Lozano. Le condizioni del messicano risultano meno gravi del previsto, come raccolto da SerieANews.com. L’impatto con Marusic è stato spaventoso. Lozano ha dovuto lasciare anzitempo il terreno dell’Olimpico di Roma, dopo un brutto contrasto aereo con il terzino della Lazio. L’azzurro ha abbandonato il campo con l’ausilio della barella e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 settembre 2022)per il, dopo lo spauracchio. Le condizioni del messicano risultano meno gravi del previsto, come raccolto da SerieANews.com. L’impatto con Marusic è stato spaventoso.ha dovuto lasciare anzitempo il terreno dell’Olimpico di Roma, dopo un brutto contrasto aereo con il terzino della Lazio. L’azzurro ha abbandonato il campo con l’ausilio della barella e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

anperillo : Forza #chucky #Lozano ?????? #LazioNapoli #Napoli #SerieA - pisto_gol : A Firenze sarà dura per tutti, pressano a uomo e sono molto fisici, il Napoli ha fatto fatica a costruire il suo gi… - Diego31883 : RT @serieAnews_com: ?? Buone notizie per il #Napoli: non emergono fratture alla mandibola e allo zigomo per #Lozano. Tutti i dettagli sulle… - serieAnews_com : ?? Buone notizie per il #Napoli: non emergono fratture alla mandibola e allo zigomo per #Lozano. Tutti i dettagli su… - In_his_steps : RT @FrancoMater2: Visto cosa succede quando si mettono gli occhi addosso a #Lozano? Non so quanti commenti avete fatto contro questo ragazz… -