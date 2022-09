Napoli-Liverpool su Amazon: novità importante per vedere la partita (Di domenica 4 settembre 2022) Napoli–Liverpool apre la Champions League degli azzurri. Dopo due stagioni in Europa League, al ‘Maradona‘ tornerà a risuonare la musichetta tanto cara ai tifosi partenopei. E l’inizio sarà subito di quelli estremamente complicati, contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds non hanno iniziato la Premier League nel migliore dei modi ma il palcoscenico europeo è l’habitat naturale del club inglese che difficilmente affronterà il Napoli con poca concentrazione. Napoli Champions League (Getty Images)Napoli-Liverpool su Amazon: visibile su due dispositivi in contemporanea La partita di mercoledì tra Napoli e Liverpool sarà visibile solo su Amazon Prime Video. Una ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022)apre la Champions League degli azzurri. Dopo due stagioni in Europa League, al ‘Maradona‘ tornerà a risuonare la musichetta tanto cara ai tifosi partenopei. E l’inizio sarà subito di quelli estremamente complicati, contro ildi Jurgen Klopp. I Reds non hanno iniziato la Premier League nel migliore dei modi ma il palcoscenico europeo è l’habitat naturale del club inglese che difficilmente affronterà ilcon poca concentrazione.Champions League (Getty Images)su: visibile su due dispositivi in contemporanea Ladi mercoledì trasarà visibile solo suPrime Video. Una ...

