Napoli-Lecce, è successo nel settore ospiti del Maradona: la nota del club giallorosso (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le dilaganti vittorie iniziali contro Verona e Monza, per il Napoli sono arrivati altrettanti pareggi consecutivi, prima con la Fiorentina, poi in casa contro il Lecce, che certamente ha lasciato maggiormente l’amaro in bocca. La società salentina, tramite una nota ufficiale, ha voluto segnalare alcuni disagi organizzativi relativi al settore ospiti, in seguito alle molte segnalazioni che il Lecce ha ricevuto dai propri tifosi. Di seguito il comunicato: FOTO: Getty – Napoli LecceL’U.S. Lecce, preso atto delle numerosissime segnalazioni ricevute dai propri tifosi che hanno partecipato alla gara Napoli-Lecce del 31/8 u.s., nel settore ospiti – anche in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le dilaganti vittorie iniziali contro Verona e Monza, per ilsono arrivati altrettanti pareggi consecutivi, prima con la Fiorentina, poi in casa contro il, che certamente ha lasciato maggiormente l’amaro in bocca. La società salentina, tramite unaufficiale, ha voluto segnalare alcuni disagi organizzativi relativi al, in seguito alle molte segnalazioni che ilha ricevuto dai propri tifosi. Di seguito il comunicato: FOTO: Getty –L’U.S., preso atto delle numerosissime segnalazioni ricevute dai propri tifosi che hanno partecipato alla garadel 31/8 u.s., nel– anche in ...

team_world : Napoli•Salerno•Bologna•Parma•Trieste•Udine•Frosinone•RC•Roma•Genova•Bergamo•Milano•Torino•Bari•Lecce•Firenze•Trento… - Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - CozzAndrea : RT @illuminista3: A quanto pare Solbakken mentre guardava Napoli-Lecce ha deciso che piuttosto che andare a Napoli aspetta gennaio per firm… - AddictedInter : A questo punto del campionato non c'è ancora una squadra che sta dimostrando equilibrio e forza. Il Napoli soffre c… - Purpinho_ : RT @illuminista3: A quanto pare Solbakken mentre guardava Napoli-Lecce ha deciso che piuttosto che andare a Napoli aspetta gennaio per firm… -