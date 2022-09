Napoli, 13enne morto a Gragnano: individuati 6 autori minacce in chat (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata e della Procura per i minorenni di Napoli sulla morte di Alessandro, 13enne di Gragnano (Napoli) precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di via Lemma la mattina di giovedì 1° settembre. La Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio e sono 6 i giovani, 5 minorenni e un maggiorenne, individuati quali autori dei messaggi dal tono minaccioso, degli insulti e addirittura degli inviti a togliersi la vita rivolti al 13enne attraverso social network e app di messaggistica istantanea trovati nel suo smartphone. I 6 presunti autori dei messaggi non sono ancora iscritti nel registro degli indagati, così come non è stata ancora ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata e della Procura per i minorenni disulla morte di Alessandro,di) precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di via Lemma la mattina di giovedì 1° settembre. La Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio e sono 6 i giovani, 5 minorenni e un maggiorenne,qualidei messaggi dal tono minaccioso, degli insulti e addirittura degli inviti a togliersi la vita rivolti alattraverso social network e app di messaggistica istantanea trovati nel suo smartphone. I 6 presuntidei messaggi non sono ancora iscritti nel registro degli indagati, così come non è stata ancora ...

