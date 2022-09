Moviola Spezia Bologna | l’episodio chiave del match

(Di domenica 4 settembre 2022)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Giua.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dalla_SerieA : Juve-Spezia, la moviola: Hristov e Cuadrado, un dubbio in area - - Spezia_1906 : La moviola di #JuventusSpezia: #Colombo vede bene su tutti gli episodi -

Dubbi contatto Cuadrado - Hristov Qualche dubbio su un contatto tra Cuadrado e Hristov al 46' in area spezzina: il colombiano dopo aver fatto passare la palla va addosso al difensore dello, ...Come ha arbitrato Matteo Colombo che per la prima volta in carriera ha diretto la Juventus nel match vinto ieri per 2 - 0 sulloallo Stadium Pochi episodi dubbi da rivedere allaSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia Bologna L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Bologna, valido per la 5ª giornata del ...