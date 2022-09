Moviola Lazio-Napoli | il verdetto su Mario Rui e Milinkivic-Savic

TuttoMercatoWeb : Lazio-Napoli, la moviola della Gazzetta: 'Lazzari-Mario Rui: perché Sozza non va al Var?' - Solo_La_Lazio : ?? La moviola del @CorSport dà ragione a #Sarri ?? C'era il rigore su #Lazzari ?? Leggi qui?? - minutimagazine : #Sarri recrimina, ma ha ragione? - LazioNews_24 : I dubbi di Gazzetta sul contatto #MarioRui-#Lazzari - infoitinterno : Sarri contro gli arbitri: Lazio-Napoli, la moviola di Gazzetta: “Perché il Var non interviene?” -

Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...nella sfida con la, che se ...... non ci sono stati episodi da'. Roma - Monza 3 - 0 Piccinini (Var: Mazzoleni) 5 'Manca un rigore netto al Monza per un fallo su Pessina'. Sampdoria -1 - 1 Aureliano (Var: Guida) 5 'Si ...Moviola della Gazzetta dello Sport della sfida accesissima tra Lazio e Napoli che parte dalle proteste biancocelesti per il gol di Kim ...Sarri si è scagliato contro l'arbitro di Lazio-Napoli, a causa dei presunti errori arbitrali contro la sua squadra. Ma cosa dice veramente la moviola