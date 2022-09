Mourinho: 'Quando perdi 4-0 non parli di arbitri, ma sapevamo che Maresca era perfetto per l'Udinese. C'era rigore' (Di domenica 4 settembre 2022) L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa malamente per 4-0 contro l'Udinese I MO... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) L'allenatore della Roma, José, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida persa malamente per 4-0 contro l'I MO...

AliprandiJacopo : #Mourinho: Preferisco perdere 4-0 una partita che perdere quattro partite 1-0. È dura per noi e per i tifosi, ma è… - austini316 : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: Preferisco perdere 4-0 una partita che perdere quattro partite 1-0. È dura per noi e per i tifosi, ma è la… - Nicfra99 : Mourinho quando perde addossa le responsabilità o ai giocatori (vs Juventus) o all'arbitro (vs Udinese) mai colpa sua - tiagodteixeira : RT @angelo_forgione: #Mourinho: 'Quando si perde 4-0 non si parla dell'arbitro. Quest'arbitro ha un profilo perfetto per l'#Udinese'. Si pa… - 4ever_albo : RT @AliprandiJacopo: #Mourinho: Preferisco perdere 4-0 una partita che perdere quattro partite 1-0. È dura per noi e per i tifosi, ma è la… -