Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole 2022: vince Vidaurre negli under 23, quinto Simone Avondetto (Di domenica 4 settembre 2022) Martín Vidaurre non sbaglia un colpo e fa otto su nove in stagione. Mostruoso il cileno nella Coppa del Mondo di Mountain bike per quanto riguarda il cross country tra gli uomini under 23: per lui una percentuale di vittorie assurde che gli vale, ovviamente, anche il titolo finale. In terra italiana, in Val di Sole, il sudamericano domina in lungo e in largo chiudendo con il crono di 1:10:29. Come accaduto ad inizio agosto in Canada, costretto ad arrendersi lo spagnolo David Campos, staccato di 45". A completare il podio troviamo il brasiliano Gustavo Xavier. Quarto l'austriaco Mario Bair, mentre da sottolineare la quinta piazza di un eccellente Simone Avondetto: davanti al pubblico di casa l'azzurro, campione del ...

