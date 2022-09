Mountain Bike, Coppa del Mondo: in Val di Sole vince Ferrand Prevot, ma Keller alza la coppa (Di domenica 4 settembre 2022) È Alessandra Keller la vincitrice della coppa del Mondo di cross-country short track, e viene incoronata avanti alla cornice della Val di Sole. Forte di oltre 100 punti di vantaggio sulla diretta avversaria, l’olandese Anne Terpstra, si accontenta del sesto posto nell’ultima gara vinta dalla francese Pauline Ferrand Prevot, che fa doppietta dopo il titolo mondiale vinto a Les Gets. Un dominio francese, poiché sin dalla partenza la Ferrand Prevost e ne va assieme alla Lecomte, campionessa europea; dopo due giri in compagnia, la titolare della maglia iridata se ne va e compie una cavalcata solitaria fino al traguardo, chiudendo in 1h20.23.3; la Lecomte è seconda in 1h21.50.0, terza la svizzera Jolanda Neff in 1.22.52.9. Migliore delle italiane Martina ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) È Alessandrala vincitrice delladeldi cross-country short track, e viene incoronata avanti alla cornice della Val di. Forte di oltre 100 punti di vantaggio sulla diretta avversaria, l’olandese Anne Terpstra, si accontenta del sesto posto nell’ultima gara vinta dalla francese Pauline, che fa doppietta dopo il titolo mondiale vinto a Les Gets. Un dominio francese, poiché sin dalla partenza laPrevost e ne va assieme alla Lecomte, campionessa europea; dopo due giri in compagnia, la titolare della maglia iridata se ne va e compie una cavalcata solitaria fino al traguardo, chiudendo in 1h20.23.3; la Lecomte è seconda in 1h21.50.0, terza la svizzera Jolanda Neff in 1.22.52.9. Migliore delle italiane Martina ...

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - ItaliaTeam_it : Bronzo mondiale! ???? Terza posizione per Luca Braidot ai Mondiali di mountain bike di Les Gets! ????? #ItaliaTeam |… - scuoladimtb : Diventa anche tu Guida di Mountain Bike! Appuntamento a Finale Ligure, in provincia di Savona, dal 22 al 25 Settemb… - scuoladimtb : Diventa anche tu Guida di Mountain Bike! Appuntamento a Finale Ligure, in provincia di Savona, dal 22 al 25 Settemb… - CogliaWho : Mi dà la Stampa, Corriere e una Mountain bike con cambio Shimano 21 rapporti grazie -