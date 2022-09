Motomondiale: Gp San Marino, Foggia vince in Moto3 (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. (Adnkronos) - Dennis Foggia vince il Gp di San Marino nella classe Moto3. Il romano sbanca Misano, unica Honda contro le Ktm. Ne mette dietro quattro, le più temibili: quelle degli spagnoli Jaume Masia, Izan Guevara, del turco Deniz Oncu e dell'altro spagnolo Daniel Holgado. Guevara è il nuovo leader iridato con 11 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia, caduto al terzo giro, e 35 su Foggia. La gioia di Foggia è l'unica nella truppa italiana della Moto3: Andrea Migno è caduto all'inizio del secondo giro, all'ingresso della prima curva, Riccardo Rossi è finto fuori dalla top ten, alle spalle di Stefano Nepa, decimo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. (Adnkronos) - Dennisil Gp di Sannella classe. Il romano sbanca Misano, unica Honda contro le Ktm. Ne mette dietro quattro, le più temibili: quelle degli spagnoli Jaume Masia, Izan Guevara, del turco Deniz Oncu e dell'altro spagnolo Daniel Holgado. Guevara è il nuovo leader iridato con 11 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia, caduto al terzo giro, e 35 su. La gioia diè l'unica nella truppa italiana della: Andrea Migno è caduto all'inizio del secondo giro, all'ingresso della prima curva, Riccardo Rossi è finto fuori dalla top ten, alle spalle di Stefano Nepa, decimo.

