**Motomondiale: Gp San Marino, Bagnaia vince in volata su Bastianini, Vinales 3°** (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia vince anche il Gp di San Marino, conquistando a Misano la quarta gara di fila. Il portacolori della Ducati precede in volata per soli 34 millesimi il compagno di marca Enea Bastianini, con lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales a completare il podio. Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - Adnkronos) - Francesco 'Pecco'anche il Gp di San, conquistando a Misano la quarta gara di fila. Il portacolori della Ducati precede inper soli 34 millesimi il compagno di marca Enea, con lo spagnolo dell'Aprilia Mavericka completare il podio. Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto.

repubblica : Motomondiale, a Misano vince Bagnaia davanti a Bastianini. Il leader del mondiale Quartararo quinto - sportli26181512 : MotoGP, GP San Marino: la diretta LIVE della gara di Misano: In corso la gara della MotoGP, con Bagnaia in testa da… - corsedimoto : LIVE MOTO -Come sta andando il GP San Marino? Segui la MotoGP in diretta con tempi, classifica e aggiornamenti in t… - motorboxcom : #Moto2 @AlonsoLopez_21 vince il #SanMarinoGP per il team di @BoscoscuroLuca! Augusto #Fernandez, terzo, torna in te… - DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | GP San Marino 2022, sintesi dei warm-up ? di Alyoska Costantino ?? -