Motomondiale: Bastianini, 'provato a vincere fino all'ultimo ma Bagnaia è stato fantastico' (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. (Adnkronos) - "Ho provato a vincere la gara all'ultimo giro, ma oggi Pecco è stato fantastico: ha tirato molto, soprattutto nell'ultima parte di gara. Sono contento, perché abbiamo avuto una grande battaglia". Queste le parole di Enea Bastianini dopo il secondo posto nel Gp di San Marino alle spalle di Francesco Bagnaia. "All'inizio la mia fiducia non era molto buona, ma dopo è migliorata. Ho provato a vincere, ma il podio è ok. Sono contento per la mia squadra, gli amici, i tifosi e anche per il fun club", aggiunge il pilota Ducati.

