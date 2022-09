Motomondiale: Bagnaia, 'vittoria bellissima, con Bastianini fatti tempi incredibili' (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - (Adnkronos) - "La quarta vittoria di fila è bellissima. Oggi è stata una gara durissima, facevo molta fatica con il grip all'inizio. La moto scivolava tanto, ma con la benzina che è scesa con il passare dei giri andava meglio. Alla fine con Enea Bastianini facevamo tempi incredibili, io ho fatto il mio miglior giro proprio alla fine. Sono molto felice di questa vittoria, a maggior ragione perché partivo dalla quinta posizione". Francesco 'Pecco' Bagnaia commenta così il suo trionfo nel Gp di San Marino a Misano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - (Adnkronos) - "La quartadi fila è. Oggi è stata una gara durissima, facevo molta fatica con il grip all'inizio. La moto scivolava tanto, ma con la benzina che è scesa con il passare dei giri andava meglio. Alla fine con Eneafacevamo, io ho fatto il mio miglior giro proprio alla fine. Sono molto felice di questa, a maggior ragione perché partivo dalla quinta posizione". Francesco 'Pecco'commenta così il suo trionfo nel Gp di San Marino a Misano.

