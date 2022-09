(Di domenica 4 settembre 2022) Francescovuole provare l’impresa epica. Quattro vittorie consecutive (Assen, Silverstone, Red Bull Ring e Misano) hanno permesso al portacolori del team Ducati Factory di ridurre il proprio gap nei confronti di Fabiofino a 30 punti. Ripensando alla situazione prima delle vacanze estive sembra davvero un miracolo. Ma, invece, un miracolo non è. Tutto merito del torinese che ha conquistato 100 punti pesantissimi, mettendo pressione a Fabio. Siamo a 6dalla conclusione del campionato. 150 punti in palio. Tutto può ancora succedere, ovviamente solo se “Pecco” sarà in grado di mantenere così alto il suo livello di concentrazione. A questo punto, non ci rimane che provare a fare un po’ le carte al finale deldi2022. 6 tracciati, 6 Gran ...

AntoTs16 : RT @DLenz96: SONO QUATTRO DI FILA PECCO SEI NELLA STORIA!!! Che ansia che ansia che ansia! #SanMarinoGP #MotoGP #ForzaDucati - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, sei gare al termine del Mondiale. Quali sono favorevoli a #Bagnaia e quali a #Quartararo #SanMarinoGP - OA_Sport : #MotoGP, sei gare al termine del Mondiale. Quali sono favorevoli a #Bagnaia e quali a #Quartararo #SanMarinoGP - Carlotta_Lottie : RT @DLenz96: SONO QUATTRO DI FILA PECCO SEI NELLA STORIA!!! Che ansia che ansia che ansia! #SanMarinoGP #MotoGP #ForzaDucati - SabriYellow46 : PECCO SEI STATO MAGICO?????? 4 su 4, QUATTRO vittorie di fila non ho più parole per descriverti, sei magnifico davv… -

Pecco Bagnaia vince ancora. Quarta di fila per il numero 63 della Ducati , che nel gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini taglia il ...ROMA, 04 SET - "E' stato bellissimo, anche se è stata dura col grip all'inizio e alla fine con Enea abbiamo fatto dei tempi incredibili". Francesco Bagnaia festeggia la sua vittoria a Misano che lo ri ...