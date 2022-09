(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’anche il Gp di San, conquistando a Misano la quarta gara di fila nel Motomondiale. Il portacolori della Ducati precede inper soli 34 millesimi il compagno di marca Enea, con lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales a completare il podio. Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto. Nella classifica generale,sale a 181 punti ed è secondo a -30 da Quartararo. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkySportMotoGP : ???? ?? PECCO, CHE SPETTACOLO! Fenomenale doppietta Ducati: Bagnaia vince davanti a uno splendido Bastianini, suo comp… - SkySportMotoGP : ?? MotoGP, conto alla rovescia scaduto: inizia il GP di San Marino LIVE su Sky Sport MotoGP - sportmediaset : Bagnaia sale in cattedra: tripudio Ducati a Misano e sogno Mondiale #MotoGP #SanMarinoGP - telodogratis : MotoGp San Marino 2022, Bagnaia vince in volata su Bastianini - korangala : Francesco Bagnaia Juara MotoGP San Marino 2022, Tempel Quartararo di Puncak MotoGP 2022 -

Risultati delle Qualifiche - Q1 GP diMarino 2022 Sabato 3 settembre, ore 14.10 VEDI ANCHE2022: classifica piloti e costruttoriMarino 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW ...... tre volte vicecampione del mondo della(2017, 2018, 2019) in sella alla Ducati , protagonista di alcuni duelli epici contro Marc Marquez . Alla vigilia del Gran Premio diMarino e della ...Così il francese Fabio Quartararo dopo il quinto posto in sella alla Yamaha nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, intervenuto a Sky Sport.Il gran premio di San Marino ha confermato la forza della Ducati e Pecco Bagnaia, il pilota italiano ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ed è in grado di diventare il principale candidato pe ...