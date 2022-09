MotoGP | ordine di arrivo e risultati GP San Marino 2022 | Bagnaia vince davanti a Bastianini e Vinales

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) L’didel Gran Premio di San, che ha visto la vittoria di Francescoa Eneae Maverick. Un successo importante per il ducatista, la quarta di fila, che accorcia nel Mondiale sui diretti rivali. Grande gara di Luca Marini, che chiude quartoa Fabio Quartararo. In tanti caduti nel primo giro, buttano via la gara da soli: Bezzecchi, Miller e Di Giannantonio tra tutti. Gara di ritiro per Dovizioso, che nella sua ultima gara finisce a punti. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA LE PAGELLE L’didel GP di SanMarini Quartaro A. ...