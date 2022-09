MotoGP, Marc Marquez: “L’obiettivo del test è mettere alla prova me stesso” (Di domenica 4 settembre 2022) Marc Marquez è pronto per tornare in pista in occasione del test ufficiale che il Motomondiale disputerà in quel di Misano Adriatico nei giorni seguenti al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lo spagnolo è atteso da Honda, brand che sta faticando da un paio di mesi a questa parte. Il pluricampione del mondo ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “L’obiettivo del test è mettere alla prova me stesso. Se sto bene sarà poi la Honda a decidere. Ancora non riesco a guidare come prima, ma sicuramente riesco a fare meno fatica rispetto a prima”. Il centauro di Cervera ha continuato dicendo: “Torno perché i medici mi dicono che posso stare tranquillo al 100%. Guidando vedrò come mi trovo, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)è pronto per tornare in pista in occasione delufficiale che il Motomondiale disputerà in quel di Misano Adriatico nei giorni seguenti al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lo spagnolo è atteso da Honda, brand che sta faticando da un paio di mesi a questa parte. Il pluricampione del mondo ha riportatostampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “delme. Se sto bene sarà poi la Honda a decidere. Ancora non riesco a guidare come prima, ma sicuramente riesco a fare meno fatica rispetto a prima”. Il centauro di Cervera ha continuato dicendo: “Torno perché i medici mi dicono che posso stare tranquillo al 100%. Guidando vedrò come mi trovo, ...

