MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il GP di San Marino 2022: Bagnaia accorcia su Quartararo

La classifica del Mondiale piloti MotoGP 2022 dopo il Gran Premio di San Marino. Giornata positiva per Pecco Bagnaia, che sale al secondo posto ma con la vittoria di oggi accorcia a 30 punti sul leader Quartararo, che a sua volta allunga su Aleix Espargaro. In chiave italiana da segnalare anche la risalita di Enea Bastianini, che supera Zarco al quarto posto.

La classifica piloti aggiornata dopo il GP di San Marino 2022:

Quartararo 211
Bagnaia 181
Espargaro A. 178
Bastianini ...

