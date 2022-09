MotoGP | GP San Marino | Pecco fa poker in volata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 settembre 2022) Il GP di Sandellaè una festa italiana. Ducati e Aprilia monopolizzano il podio, e danno spettacolo con l’incredibile duello traBagnaia ed Enea Bastianini. Alla fine è il torinese a spuntarla, ma per pochissimi centesimi: un vero arrivo in! Maverick Vinales completa il podio. Un podio che non è alla portata di Fabio Quartararo, quinto e penalizzato da una qualifica così così. Luca Marini lo precede in quarta posizione. Aleix Espargaro, Alex Rins, Brad Binder, Jorge Martin e Alex Marquez completano la top ten. -Qualifiche: il fulmine Miller brucia gli avversari GP San: che succede nella gara della? La rincorsa del poleman Jack Miller dura appena un giro: l’australiano cade alla prima curva del Rio e si ritira. ...