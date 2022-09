MotoGP, GP San Marino 2022, Espargarò sesto: “Soddisfatto del risultato” (Di domenica 4 settembre 2022) “Sono Soddisfatto del risultato perché non sono riuscito a essere particolarmente veloce durante tutto il weekend. Anche rispetto a Maverick, su questa pista non avevo lo stesso ritmo. L’ho detto a inizio stagione che Austria e Misano sarebbero state gare complicate per me, alla fine le ho superate mantenendo lo stesso distacco che avevo su Fabio prima di Assen. Partire più avanti ci avrebbe permesso di fare meglio, ma nella prima parte di gara sono riuscito comunque a far segnare buoni tempi. Arriveranno weekend più favorevoli e sarà lì che si deciderà il campionato”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Aleix Espargaro, al commento del suo sesto posto al termine del Gran Premio di San Marino 2022, per quanto concerne la MotoGP. Parole d’analisi del pilota spagnolo, cautamente ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Sonodelperché non sono riuscito a essere particolarmente veloce durante tutto il weekend. Anche rispetto a Maverick, su questa pista non avevo lo stesso ritmo. L’ho detto a inizio stagione che Austria e Misano sarebbero state gare complicate per me, alla fine le ho superate mantenendo lo stesso distacco che avevo su Fabio prima di Assen. Partire più avanti ci avrebbe permesso di fare meglio, ma nella prima parte di gara sono riuscito comunque a far segnare buoni tempi. Arriveranno weekend più favorevoli e sarà lì che si deciderà il campionato”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Aleix Espargaro, al commento del suoposto al termine del Gran Premio di San, per quanto concerne la. Parole d’analisi del pilota spagnolo, cautamente ...

SkySportMotoGP : ???? ?? PECCO, CHE SPETTACOLO! Fenomenale doppietta Ducati: Bagnaia vince davanti a uno splendido Bastianini, suo comp… - Eurosport_IT : Pecco fa la storia Ducati ?????? ???? Olanda?? ???? Gran Bretagna ?? ???? Austria?? ???? San Marino ?? #MotoGP | #SanMarinoGP |… - ilpost : Francesco Bagnaia della Ducati ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP - fainformazione : MotoGP, a Misano è ancora Bagnaia a tagliare per primo il traguardo e il mondiale non è più un'utopia Rispetto ai… - fainfosport : MotoGP, a Misano è ancora Bagnaia a tagliare per primo il traguardo e il mondiale non è più un'utopia Rispetto ai… -