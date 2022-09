MotoGP, Andrea Dovizioso: “Io e Valentino Rossi lasciamo in mani buoni, Bagnaia e Bastianini fortissimi” (Di domenica 4 settembre 2022) Andrea Dovizioso si è definitivamente ritirato dalla MotoGP. Il già vice campione del mondo, che nei momenti migliori della sua carriera ha dovuto fare conti con Marc Marquez, ha appeso il casco al chiodo al termine del GP di San Marino 2022, andato in scena oggi sul circuito di Misano. Il forlivese ha concluso al dodicesimo posto e ora inizierà una nuova vita, smontando definitivamente dalla moto. Andrea Dovizioso ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono riuscito a essere teso anche all’ultima gara e mi chiedevo il perché. Sono partito abbastanza bene, all’inizio non riesco a sfruttare la moto ma sono stato costante, non volevo farmi superare: ho spinto fino alla fine. Ultimo giro emozionante, pensavo di viverla in maniera più ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)si è definitivamente ritirato dalla. Il già vice campione del mondo, che nei momenti migliori della sua carriera ha dovuto fare conti con Marc Marquez, ha appeso il casco al chiodo al termine del GP di San Marino 2022, andato in scena oggi sul circuito di Misano. Il forlivese ha concluso al dodicesimo posto e ora inizierà una nuova vita, smontando definitivamente dalla moto.ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono riuscito a essere teso anche all’ultima gara e mi chiedevo il perché. Sono partito abbastanza bene, all’inizio non riesco a sfruttare la moto ma sono stato costante, non volevo farmi superare: ho spinto fino alla fine. Ultimo giro emozionante, pensavo di viverla inera più ...

KompasOtomotif : Grazie Andrea Dovizioso, 3 Kali Nyaris Juara Dunia MotoGP - dmonteiro1893 : Grazie, Andrea Dovisioso ?? - nicolas_di_bari : Grazie Andrea @AndreaDovizioso per la tua splendida carriera ?????? #SanMarinoGP #MotoGP - giancarlofelic1 : RT @fradrag: Per Bagnaia decima vittoria in #MotoGP. ??Valentino Rossi 76 ??Andrea Dovizioso 15 ??Francesco Bagnaia 10 ??Loris Capirossi 7 ??Ma… - samucapi64 : Grazie Dovi, Grazie Dovi per tutto dalle pole (20) alle vittorie (24), agli incroci all'ultima curva, ai sorpassi c… -