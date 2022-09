MotoGp, a Misano trionfa Bagnaia davanti a Bastianini. Terzo Vinales. Il leader del Mondiale Quartararo è quinto (Di domenica 4 settembre 2022) Ancora Ducati, ancora Francesco Bagnaia (Pecco). Il pilota italiano, su moto italiana, vince la quarta gara consecutiva di questo MotoMondiale. Nessuno c’era mai riuscito con la Ducati. Nemmeno Stoner, l’eroe del titolo 2007. Nonostante la partenza dalla quinta posizione, il pilota torinese ha girato per quasi tutto il gran premio davanti, con la sicurezza e la pulizia di guida a cui sta abituando i suoi tifosi. D’altronde il Circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, è la pista di casa per il pilota italiano, anche più del Mugello. Tanto che Bagnaia aveva trionfato qui anche l’anno scorso. Rispetto alla scorsa stagione, però, è cambiato il suo sfidante. Sì perché se è vero che il principale rivale nella lotta al titolo per Pecco è ancora il francese Quartararo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Ancora Ducati, ancora Francesco(Pecco). Il pilota italiano, su moto italiana, vince la quarta gara consecutiva di questo Moto. Nessuno c’era mai riuscito con la Ducati. Nemmeno Stoner, l’eroe del titolo 2007. Nonostante la partenza dalla quinta posizione, il pilota torinese ha girato per quasi tutto il gran premio, con la sicurezza e la pulizia di guida a cui sta abituando i suoi tifosi. D’altronde il Circuito di, intitolato a Marco Simoncelli, è la pista di casa per il pilota italiano, anche più del Mugello. Tanto cheavevato qui anche l’anno scorso. Rispetto alla scorsa stagione, però, è cambiato il suo sfidante. Sì perché se è vero che il principale rivale nella lotta al titolo per Pecco è ancora il francese...

