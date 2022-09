MotoGP, a Misano rimonta parallela per Bagnaia e Quartararo? La lotta per il titolo parte da centro griglia! (Di domenica 4 settembre 2022) Alle ore 14.00 di quest’oggi scatterà il Gran Premio di San Marino di MotoGP, quattordicesimo dei venti atti di un Mondiale 2022 ancora in bilico, seppur in maniera del tutto particolare. Difatti la domanda è se la contesa iridata rimarrà aperta, oppure se Fabio Quartararo riuscirà a tirare in anticipo quella che potrebbe risultare la spallata decisiva per accaparrarsi il proprio secondo titolo. D’altronde il francese è saldamente in testa alla classifica generale, ma ha visto dimezzarsi il proprio vantaggio su Francesco Bagnaia nell’arco delle ultime tre gare, tutte vinte dal piemontese. Cionondimeno, a Misano Pecco dovrà scontare una penalità per il fattaccio di venerdì mattina, quando ha ostacolato Alex Marquez durante la prima sessione di prove libere. Un errore di cui il venticinquenne ducatista ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Alle ore 14.00 di quest’oggi scatterà il Gran Premio di San Marino di, quattordicesimo dei venti atti di un Mondiale 2022 ancora in bilico, seppur in maniera del tutto particolare. Difatti la domanda è se la contesa iridata rimarrà aperta, oppure se Fabioriuscirà a tirare in anticipo quella che potrebbe risultare la spallata decisiva per accaparrarsi il proprio secondo. D’altronde il francese è saldamente in testa alla classifica generale, ma ha visto dimezzarsi il proprio vantaggio su Francesconell’arco delle ultime tre gare, tutte vinte dal piemontese. Cionondimeno, aPecco dovrà scontare una penalità per il fattaccio di venerdì mattina, quando ha ostacolato Alex Marquez durante la prima sessione di prove libere. Un errore di cui il venticinquenne ducatista ...

