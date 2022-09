MotoE | gara-2 Misano | Ferrari svetta all’ultimo giro su Casadei

(Di domenica 4 settembre 2022) Matteoha vinto la-2 didella. Si chiude in bellezza la stagione per l’italiano, abile nell’ultimodisponibile ad avere la meglio su Mattiache ha sfiorato il secondo successo consecutivo nell’impianto dedicato a ‘Marco Simoncelli’. Mattia(Pons) ha preso subito il comando delle operazioni e come accaduto nella competizione di ieri ha provato ad allungare sulla concorrenza. L’azzurro non è riuscito a fuggire vista l’ingombrante presenza dell’elvetico Dominique Aegerter (Intact GP). Il vincitore della Coppa del Mondo 2022 ha iniziato a minacciare il #27 del gruppo a quattro giri dalla fine, una battaglia che permetterà al brasiliano Eric Granado (LCR) di riavvicinarsi alla testa del gruppo insieme a Matteo ...

Nell'ultima gara in programma a Misano, la MotoE va in archivio ancora nel segno della Romagna e di Rimini. Dopo la vittoria di Mattia Casadei, questa volta ...Matteo Ferrari e Mattia Casadei, un super duello per l'ultima gara MotoE 2022. Vince il pilota Gresini, Aegerter giù dal podio.