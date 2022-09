Moto3, risultato warm-up GP San Marino: Sasaki in vetta su Nepa, 4° posto per Foggia (Di domenica 4 settembre 2022) Il giapponese Ayumu Sasaki svetta in classifica al termine del warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14ma tappa del Motomondiale 2022. Il giapponese, padrone della scena in Austria in quel di Spielberg, nonostante due ‘long lap penalty’, ha messo tutti in riga con il tempo di 1.41.895. Il centauro del Max Racing ha preceduto di soli 46 millesimi Stefano Nepa (Angeluss MTA Team), abile a precedere l’iberico Izan Guevara con la prima delle due moto di Aspar. L’iberico cede 96 millesimi all’asiatico, abile a precedere di quasi due decimi il nostro Dennis Foggia (Lepard) che in gara è atteso a dare spettacolo come accaduto nelle ultime edizioni disputate in quel di Misano Adriatico. L’iberico David Munoz (BOE), Sergio Garcia (Aspar) e Alberto Surra (Snipers) ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Il giapponese Ayumuin classifica al termine del-up del Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, 14ma tappa del Motomondiale 2022. Il giapponese, padrone della scena in Austria in quel di Spielberg, nonostante due ‘long lap penalty’, ha messo tutti in riga con il tempo di 1.41.895. Il centauro del Max Racing ha preceduto di soli 46 millesimi Stefano(Angeluss MTA Team), abile a precedere l’iberico Izan Guevara con la prima delle due moto di Aspar. L’iberico cede 96 millesimi all’asiatico, abile a precedere di quasi due decimi il nostro Dennis(Lepard) che in gara è atteso a dare spettacolo come accaduto nelle ultime edizioni disputate in quel di Misano Adriatico. L’iberico David Munoz (BOE), Sergio Garcia (Aspar) e Alberto Surra (Snipers) ...

