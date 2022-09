Moto2, risultati e ordine di arrivo GP San Marino Misano 2022: prima vittoria per Lopez, altra caduta per Vietti (Di domenica 4 settembre 2022) I risultati con l’ordine di arrivo del GP di San Marino, valido per il mondiale di Moto2. Sul circuito di Misano, a vincere è Alonso Lopez, che riesce a costruire fin dai primi passaggi un bel vantaggio, mantenendolo, poi, fino alla bandiera a scacchi, centrando la prima vittoria in carriera. Sul secondo gradino del podio sale Canet, mentre per il terzo posto a spuntarla è Augusto Fernandez. Altro pomeriggio amaro, invece, per Celestino Vietti, caduto mentre era in quarta posizione: uno “0” che lo relega al quarto posto anche nel mondiale, a 42 punti da Fernandez. ordine DI arrivo GP SAN Marino ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Icon l’didel GP di San, valido per il mondiale di. Sul circuito di, a vincere è Alonso, che riesce a costruire fin dai primi passaggi un bel vantaggio, mantenendolo, poi, fino alla bandiera a scacchi, centrando lain carriera. Sul secondo gradino del podio sale Canet, mentre per il terzo posto a spuntarla è Augusto Fernandez. Altro pomeriggio amaro, invece, per Celestino, caduto mentre era in quarta posizione: uno “0” che lo relega al quarto posto anche nel mondiale, a 42 punti da Fernandez.DIGP SAN...

