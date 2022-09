Moto2, GP San Marino: Lopez trionfa, italiani decimati (Di domenica 4 settembre 2022) Il giorno di Alonso Lopez e della Boscoscuro è oggi. Lo spagnolo del team SpeedUp è il trionfatore del GP di San Marino della classe Moto2: è il primo trionfo in carriera per Alonso, il primo stagionale per il team di Luca Boscoscuro. Sorridono Aron Canet, secondo, e Augusto Fernandez, terzo e di nuovo leader del mondiale. Celestino Vietti cade e precipita nel mondiale. Non è il solo italiano a mancare l’appuntamento al traguardo, anzi: la pattuglia tricolore è letteralmente decimata! Il resto della top ten, dal quarto al decimo: Albert Arenas, Ai Ogura, Pedro Acosta, Tony Arbolino, Somkiat Chantra, Joe Roberts e Jeremy Alcoba. GP San Marino Moto2: il venerdì intermedio a Misano Moto2, GP di San Marino: cosa succede in gara? Vietti non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) Il giorno di Alonsoe della Boscoscuro è oggi. Lo spagnolo del team SpeedUp è iltore del GP di Sandella classe: è il primo trionfo in carriera per Alonso, il primo stagionale per il team di Luca Boscoscuro. Sorridono Aron Canet, secondo, e Augusto Fernandez, terzo e di nuovo leader del mondiale. Celestino Vietti cade e precipita nel mondiale. Non è il solo italiano a mancare l’appuntamento al traguardo, anzi: la pattuglia tricolore è letteralmente decimata! Il resto della top ten, dal quarto al decimo: Albert Arenas, Ai Ogura, Pedro Acosta, Tony Arbolino, Somkiat Chantra, Joe Roberts e Jeremy Alcoba. GP San: il venerdì intermedio a Misano, GP di San: cosa succede in gara? Vietti non ...

