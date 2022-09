“Mostro feroce e pericolo per la democrazia”. Trump non si tiene e lancia il doppio siluro (Di domenica 4 settembre 2022) L'Fbi «Mostro feroce controllato da Democratici e media» e Joe Biden «pericolo per la democrazia» da cacciare fin dalle elezioni di novembre, per «mettere fine alla sua carriera politica» e a quella della Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Sono le risposte di Donald Trump all'attacco del presidente degli Stati Uniti. Il tycoon ha parlato ieri sera a Wilkes-Barre, in Pennsylvania, a pochi giorni e poco distante dal luogo dove due giorni prima l'attuale inquilino della Casa Bianca aveva accusato il movimento Trumpiano Maga, acronimo per Make America Great Again, di rappresentare una «minaccia per la democrazia». È la prima volta che Trump interviene in pubblico dopo le perquisizioni dell'Fbi nel suo resort di Mar-a-Lago, Florida, dove gli ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) L'Fbi «controllato da Democratici e media» e Joe Biden «per la» da cacciare fin dalle elezioni di novembre, per «mettere fine alla sua carriera politica» e a quella della Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Sono le risposte di Donaldall'attacco del presidente degli Stati Uniti. Il tycoon ha parlato ieri sera a Wilkes-Barre, in Pennsylvania, a pochi giorni e poco distante dal luogo dove due giorni prima l'attuale inquilino della Casa Bianca aveva accusato il movimentoiano Maga, acronimo per Make America Great Again, di rappresentare una «minaccia per la». È la prima volta cheinterviene in pubblico dopo le perquisizioni dell'Fbi nel suo resort di Mar-a-Lago, Florida, dove gli ...

