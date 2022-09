Mostra Venezia, Elodie ‘pentita’ di mafia ma non del cinema: “Continuerò” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Da tempo pensavo che sarebbe stato molto bello fare un’esperienza come attrice, ma attendevo la magia di qualcosa che mi colpisse e che mi permettesse di fare qualcosa che non riuscivo a fare come cantante”. Per Elodie la magia è arrivata grazie a Ti mangio il cuore, nuovo film diretto da Pippo Mezzapesa, in Orizzonti a Venezia 79 e nelle sale dal 22 settembre con 01 distribution, poi dal 2023 sulla nuova piattaforma Paramount+. Prodotto da Indigo Film con Rai cinema e Paramount+, Ti mangio il cuore è ispirato all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli. “Mi è stato proposto che era ancora una bozza – racconta Mezzapesa – e vi ho trovato uno studio puntuale sulla mafia garganica, una mafia efferatissima, che uccide togliendo i connotati, e quindi anche ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Da tempo pensavo che sarebbe stato molto bello fare un’esperienza come attrice, ma attendevo la magia di qualcosa che mi colpisse e che mi permettesse di fare qualcosa che non riuscivo a fare come cantante”. Perla magia è arrivata grazie a Ti mangio il cuore, nuovo film diretto da Pippo Mezzapesa, in Orizzonti a79 e nelle sale dal 22 settembre con 01 distribution, poi dal 2023 sulla nuova piattaforma Paramount+. Prodotto da Indigo Film con Raie Paramount+, Ti mangio il cuore è ispirato all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli. “Mi è stato proposto che era ancora una bozza – racconta Mezzapesa – e vi ho trovato uno studio puntuale sullagarganica, unaefferatissima, che uccide togliendo i connotati, e quindi anche ...

