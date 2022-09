Mosca: «Sta iniziando grande tempesta globale». Zaporizhzhia, «missili russi partono dalla centrale». Kiev: da inizio guerra la Russia ne ha lanciati 3500 (Di domenica 4 settembre 2022) Sta iniziando una «grande tempesta globale» a causa delle azioni dell'Occidente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista all'agenzia di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 settembre 2022) Stauna «» a causa delle azioni dell'Occidente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista all'agenzia di...

fanpage : Quella in Ucraina sta diventando sempre di più una guerra ibrida di Mosca contro l’Occidente, dove alla fine vincer… - Agenzia_Ansa : Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der… - petergomezblog : Il settimanale Economist sulle sanzioni alla Russia: “Non sta andando come si sperava, Mosca regge meglio del previ… - MaxLandra : RT @ErmannoKilgore: @ultimenotizie #Salvini mi sta sulle palle e si muove come un elefante in una cristalleria, ma cazzo che ci sia un prob… - Gina76280162 : RT @mariosalis: Il Cremlino come al solito alterna 'freddo e caldo ': «Sta per cominciare una grande tempesta globale» «Una grande tempest… -