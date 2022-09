Morto Cesare Pompilio | noto opinionista di Telelombardia e tifoso juventino

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 4 settembre 2022) E’all’età di 73 anni l’per le sue ospitate soprattutto nei programmi sportivi di. Si era costruito il proprio personaggio fortemente polemico ma in grado di suscitare simpatia negli spettatori. Da anni soffriva di cuore, ed ha avuto anche un malore in diretta. Questo è quanto ha scritto Fabio Ravezzani, direttore responsabile di, questo pomeriggio: “Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo èil mio e nostro caro amico. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende ...