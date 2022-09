Monza-Atalanta | Stroppa | “Andiamo avanti e crediamo nel lavoro”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Giovanniha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Così il tecnico dei lombardi: “Loro stanno cambiando fisionomia, credo che abbiano qualche arma in più nelle soluzioni da fuori. Non avendo le coppe arriva fresca ad ogni partita, è un aspetto da valutare. È fisica, lavora bene uomo contro uomo, sarà una partita di duello, cercheremo di fare la nostra partita. È chiaro che vorremmo fare punti, è fondamentale per dare valore a ciò che stiamo facendo. Il mercato? La squadra si è completata, il gruppo da due giorni si allena molto bene, sono sicuro che domani faremo una grandissima partita. Lo scetticismo? Potevo aspettarmi tutto, ma questo atteggiamento arriva dall’esterno. A me interessa l’interno, mi dispiace non aver avuto subito a ...