Monza-Atalanta, i convocati di Gasperini: non c’è Luis Muriel (Di domenica 4 settembre 2022) I convocati di Gian Piero Gasperini in vista di Monza-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sarà emergenza in attacco per la Dea che, dopo Zapata, è costretta a rinunciare anche a Muriel, finito ai box per un problema alla coscia. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Demiral, Hateboer, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea.Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Lookman, Maehle, Pasalic, Soppy, Zappacosta.Attaccanti: Boga, Hojlund, Malinovskyi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Idi Gian Pieroin vista di, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sarà emergenza in attacco per la Dea che, dopo Zapata, è costretta a rinunciare anche a, finito ai box per un problema alla coscia. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Demiral, Hateboer, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea.Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Lookman, Maehle, Pasalic, Soppy, Zappacosta.Attaccanti: Boga, Hojlund, Malinovskyi. SportFace.

DiMarzio : .@ACMonza, le parole di #Stroppa alla vigilia della gara contro l'@Atalanta_BC - DiMarzio : #SerieA | La probabile formazione dell'@Atalanta_BC in vista del @ACMonza - apetrazzuolo : ATALANTA - I convocati di Gasperini per il match col Monza, out anche Muriel - napolimagazine : ATALANTA - I convocati di Gasperini per il match col Monza, out anche Muriel - sportface2016 : #SerieA | #Monza vs #Atalanta, i convocati di #Gasperini: non c'è Luis #Muriel -