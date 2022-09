Mondiali volley 2022: gli USA battono con grande fatica la Turchia e si qualificano ai quarti di finale (Di domenica 4 settembre 2022) Termina 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12 )il match tra Stati Uniti e Turchia, incontro valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di volley 2022. Un vittoria sofferta per gli USA, quella ottenuta a Gliwice, che permette agli americani di qualificarsi ai quarti di finale della rassegna iridata, attendendo la vincente di Polonia-Tunisia. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo set gli Stati Uniti provano in avvio a staccare i turchi, con diversi attacchi soprattutto di Defalco e Christenson. La Turchia però, sfruttando qualche errore al servizio degli Usa e con ottimi attacchi, prova a rimanere vicina nel punteggio. A metà del set arriva però il primo allungo del match, con gli Stati Uniti che ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Termina 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12 )il match tra Stati Uniti e, incontro valevole per gli ottavi dideimaschili di. Un vittoria sofferta per gli USA, quella ottenuta a Gliwice, che permette agli americani di qualificarsi aididella rassegna iridata, attendendo la vincente di Polonia-Tunisia. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo set gli Stati Uniti provano in avvio a staccare i turchi, con diversi attacchi soprattutto di Defalco e Christenson. Laperò, sfruttando qualche errore al servizio degli Usa e con ottimi attacchi, prova a rimanere vicina nel punteggio. A metà del set arriva però il primo allungo del match, con gli Stati Uniti che ...

