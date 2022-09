Miss Fame: “Oggi rispecchia la mia femminilità, e la mia identità” (Di domenica 4 settembre 2022) Si intitola “Pinned into a dress” con Miss Fame ed è stato il cortometraggio di apertura della 37° edizione della SIC – Settimana Internazionale della Critica. Diretto da Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas, il corto ci porta nel dietro le quinte della vita di Kurtis Dam-Mikkelsen, modello, artista e Drag Queen americana che abbiamo imparato a conoscere nella settima edizione di RuPaul’s Drag Race. LEGGI ANCHE:– Anime disperate, una città scura e il cult Midnight Cowboy nel docufilm di Nancy Buirski. Nel corso degli anni questa Queen è diventata più di una semplice showgirl, come ha raccontato lei stessa ai nostri microfoni. “Il nome Miss Fame lo avevo in testa ancora prima di trasferirmi a New York. È nato quando avevo 18- 19 anni e frequentavo i bar. Giocavo già con i trucchi. Ma forse, la vera nascita di ... Leggi su funweek (Di domenica 4 settembre 2022) Si intitola “Pinned into a dress” coned è stato il cortometraggio di apertura della 37° edizione della SIC – Settimana Internazionale della Critica. Diretto da Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas, il corto ci porta nel dietro le quinte della vita di Kurtis Dam-Mikkelsen, modello, artista e Drag Queen americana che abbiamo imparato a conoscere nella settima edizione di RuPaul’s Drag Race. LEGGI ANCHE:– Anime disperate, una città scura e il cult Midnight Cowboy nel docufilm di Nancy Buirski. Nel corso degli anni questa Queen è diventata più di una semplice showgirl, come ha raccontato lei stessa ai nostri microfoni. “Il nomelo avevo in testa ancora prima di trasferirmi a New York. È nato quando avevo 18- 19 anni e frequentavo i bar. Giocavo già con i trucchi. Ma forse, la vera nascita di ...

maryppls : molto invidiosa del mio amico che ha incontrato miss fame a venezia. - ayellowlamp : vista miss fame nel mio vagare sconclusionato per il palazzo del casinò sentendomi benedetta - 2mycorner : @OnlyfansLula @Italianclubita @HotMaira_ @SwingerCoppia @Zhora_Zohen @Miaeilbull69 @miss_gaia_dior @CgVanilla… - PiaggioGarelli : RT @baggi_michela: @marichia_c @agad85 @mircoDmirco E chi lo decide? MaCo? La fame nel mondo? Miss Universo? Ritorna a scuola cucciola e im… - miss_tepes : RT @Gianl1974: 1/2 Una rivolta per la fame è scoppiata a Mariupol occupata Andryushchenko scrive che non ci sono abbastanza operatori umani… -