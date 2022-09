cmdotcom : Milanmania: #Pioli ha impacchettato #Inzaghi, #Tonali si è bevuto #Barella. #Maignan può essere il migliore al mondo - pestafomassi : Manco avessero vinto i Mondiali... Giornali del cazzo #MilanInter #Milan #intermerda - sportli26181512 : Milanmania: colpa di Pioli, troppo turnover. Kaluku e De Ketelaere devono giocare. La pancia piena...: Il passo fal… -

Calciomercato.com

Mancano due punti e in questo caso attribuisco le colpe principali a Mister. Intanto per un eccessivo turnover : quella di ieri non era una gara indicata per rivoluzionare la squadra. Si ...deve avere il coraggio di lanciare i nuovi, soprattutto se prendi un giocatore come De Ketelaere a 35 milioni di euro. Lo stesso Adli forse avrebbe meritato un po' di minutaggio. Visto il ... Milanmania: Pioli ha impacchettato Inzaghi, Tonali si è bevuto Barella. Maignan può essere il migliore al mondo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mentre sulla destra il tanto bistrattato Saelemaekers probabilmente meriterebbe di far sedere in panchina Messias (gravissimo il gol sbagliato ieri e in generale deludente in questo inizio). E' un fal ...