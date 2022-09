Milan, sold out e incasso da quasi 5 mln nel derby (Di domenica 4 settembre 2022) Un San Siro pieno fino all’ultimo posto ha accompagnato il trionfo del Milan nel derby contro l’Inter. Un successo firmato da Leao (doppietta) e Giroud, mentre ai nerazzurri non sono bastate le reti di Brozovic e Dzeko, con la seconda sconfitta nelle prime cinque gare di questo campionato per gli uomini di Simone Inzaghi. Al L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 settembre 2022) Un San Siro pieno fino all’ultimo posto ha accompagnato il trionfo delnelcontro l’Inter. Un successo firmato da Leao (doppietta) e Giroud, mentre ai nerazzurri non sono bastate le reti di Brozovic e Dzeko, con la seconda sconfitta nelle prime cinque gare di questo campionato per gli uomini di Simone Inzaghi. Al L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

