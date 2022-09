Milan, Rebic: ancora lavoro personalizzato per l’attaccante croato (Di domenica 4 settembre 2022) Si allontana l'ipotesi di un possibile immediato rientro in campo per l'attaccante croato del Milan, Ante Rebic. Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 settembre 2022) Si allontana l'ipotesi di un possibile immediato rientro in campo per l'attaccantedel, Ante

AntoVitiello : ??#Milan, primo allenamento con la squadra per #Thiaw. Ancora personalizzato per #Rebic e #Origi ma stanno meglio, v… - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - GIUSPEDU : RT @LucaManinetti: ?? Ultime #Milan: Ante #Rebic ancora a parte in vista del match di Champions contro il Salisburgo - TOSADORIDANIELA : RT @LucaManinetti: ?? Ultime #Milan: Ante #Rebic ancora a parte in vista del match di Champions contro il Salisburgo - Mirkoandreola : @QSVS_Official No tranquillo ma il Milan ha un grosso problema in attacco come hai scritto in settimana....rebic 2… -