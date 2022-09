CB_Ignoranza : IL MILAN HA VINTO IL PRIMO DERBY DELLA STAGIONE ???? Dopo 90 minuti di battaglia, di un'intensità che non vediamo s… - PietroMazzara : Verso #MilanInter. La probabile formazione del #Milan Maignan Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Tonali, Bennacer… - DiMarzio : #MilanInter, le parole di #Giroud dopo la vittoria - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, #Giroud: 'Orgoglioso dei miei 300 gol, se vinco il #Mondiale faccio una follia. Ritiro? Ho parlato con #Ibra e...' ht… - PsicologRN : RT @UYt94703621: @PsicologRN @masolinismo Solo sui titolari, i grossi: Inter: Lukaku, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries Milan: Giroud, T… -

Problemi durante Milan-Inter. Arriva la segnalazione dopo le difficoltà nel corso del derby, andato in scena ieri sera alle ore 18.00 ...Olivier Giroud ha parlato del momento della sua carriera in un'intervista a Telefoot. C'è anche una promessa in caso di vittoria del mondiale ...