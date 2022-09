Milan, Giroud: «300 gol motivo d’orgoglio. Mondiale? È il mio obiettivo» (Di domenica 4 settembre 2022) L’attaccante del Milan Giroud ha parlato dell’obiettivo raggiunto dei 300 gol in carriera e del Mondiale in arrivo Olivier Giroud, bomber del Milan, in una intervista a Telefoot ha parlato dell’obiettivo raggiunto dei 300 gol in carriera e del Mondiale in arrivo. 300 GOL – «È motivo di orgoglio, 300 gol è un bel numero. Spero di non fermarmi qui. Sono stato felice di poterlo fare bene su un bell’assist di Leao». Mondiale – «Non so nulla onestamente, anche perché non sono l’allenatore. Ma ovviamente deve essere un obiettivo. Con la mia storia con la Francia, avere la possibilità di giocare un 3° Mondiale è una chance. Non dico che non ci penso, o che non è un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’attaccante delha parlato dell’raggiunto dei 300 gol in carriera e delin arrivo Olivier, bomber del, in una intervista a Telefoot ha parlato dell’raggiunto dei 300 gol in carriera e delin arrivo. 300 GOL – «Èdi orgoglio, 300 gol è un bel numero. Spero di non fermarmi qui. Sono stato felice di poterlo fare bene su un bell’assist di Leao».– «Non so nulla onestamente, anche perché non sono l’allenatore. Ma ovviamente deve essere un. Con la mia storia con la Francia, avere la possibilità di giocare un 3°è una chance. Non dico che non ci penso, o che non è un ...

