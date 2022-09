Milan | Gerry Cardinale presente oggi a Milanello | ecco alcuni scatti | News

AntoVitiello : La vista odierna di Gerry #Cardinale alla squadra al centro sportivo di Milanello dopo la vittoria del #derby… - tvdellosport : CARDINALE A MILANELLO???? Gerry #Cardinale si è recato questa mattina per la prima volta a Milanello. Il nuovo pro… - AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - acm1899m : RT @AntoVitiello: La vista odierna di Gerry #Cardinale alla squadra al centro sportivo di Milanello dopo la vittoria del #derby #Milan (fot… - Amartya1996 : RT @AntoVitiello: La vista odierna di Gerry #Cardinale alla squadra al centro sportivo di Milanello dopo la vittoria del #derby #Milan (fot… -

Si è parlato della media company e di come voglia sviluppare il brandCardinale. Nella community di #MilanSpace c'è Nando, @Fernick88 che vive negli Stati Uniti che conosce come opera la ...Per citare l'esempio più recente, il neoproprietario del, il fondatore di RedBirdCardinale, ha tra i componenti della sua cordata di investitori Riccardo Silva, l'imprenditore milanese ...Rossoneri in campo dopo la vittoria nel derby: gioia e allegria tra i giocatori, che preparano la trasferta di Champions ...Gerry Cardinale finalmente a casa! Oggi primo giorno da proprietario del Milan a Milanello. Tanti gli argomenti affrontati con i giocatori!