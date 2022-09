Milan, Dest: il focus sul laterale destro americano acquistato dai rossoneri (Di domenica 4 settembre 2022) Il sito ufficiale dell'Ac. Milan pubblica un dettagliato focus riguardante il nazionale americano, Sergiño Dest. Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 settembre 2022) Il sito ufficiale dell'Ac.pubblica un dettagliatoriguardante il nazionale, Sergiño

AntoVitiello : ???? Prime immagini di Sergiño #Dest, arrivato in prestito dal #Barcellona ??? #Milan Poi direttamente alle visite me… - AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - milan_pazzo : @DupsVLF secondo te dest può fare il vice theo? - Davidb7m : @DupsVLF parlaci di Dest… avrà un ruolo di prim’ordine in questo Milan? -