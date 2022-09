Migranti, la faccia tosta della Lamorgese: “Non penso siano in cima alle preoccupazioni degli italiani” (Di domenica 4 settembre 2022) La Lamorgese a Cernobbio tra faccia tosta e coda di paglia. I Migranti presidiano le nostre coste. Anche quest’estate hanno preso d’assalto specialmente il Sud, che a fine agosto ha registrato il record dei record: 2000 Migranti sbarcati in un solo giorno tra Lampedusa, Pantelleria e Marettimo. E stando a report e riscontri della cronaca quotidiana degli sbarchi, non potrà che andare peggio. Peraltro, a dirci che il boom degli arrivi via mare moltiplica i suoi numeri, tirando le somme e denunciando cifre da capogiro, è proprio il Viminale. Eppure, nonostante il pregresso e quanto continua a ripetersi sul fronte degli arrivi e dell’accoglienza, la ministra Lamorgese dribbla. Sfodera la coda di paglia. E soprattutto – ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 settembre 2022) Laa Cernobbio trae coda di paglia. Ipresidiano le nostre coste. Anche quest’estate hanno preso d’assalto specialmente il Sud, che a fine agosto ha registrato il record dei record: 2000sbarcati in un solo giorno tra Lampedusa, Pantelleria e Marettimo. E stando a report e riscontricronaca quotidianasbarchi, non potrà che andare peggio. Peraltro, a dirci che il boomarrivi via mare moltiplica i suoi numeri, tirando le somme e denunciando cifre da capogiro, è proprio il Viminale. Eppure, nonostante il pregresso e quanto continua a ripetersi sul frontearrivi e dell’accoglienza, la ministradribbla. Sfodera la coda di paglia. E soprattutto – ...

