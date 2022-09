Meteo, "impulso instabile": cosa sta per abbattersi sull'Italia (Di domenica 4 settembre 2022) Questa prima domenica di settembre è contrassegnata dal transito di un impulso instabile, sempre appartenente alla seconda perturbazione del mese, sulle regioni centro-meridionali, dove sono attese condizioni di variabilità e fasi temporalesche accompagnate da temporanei cali termici. Situazione più tranquilla con temperature in lieve rialzo invece al Nord, mentre all'estremo Sud e sulle Isole maggiori persiste una massa d'aria piuttosto calda che determina picchi di temperatura intorno ai 33-35 gradi. All'inizio della prossima settimana, poi, il promontorio di alta pressione nord africano tenderà a estendersi verso nord favorendo un generale rialzo termico; registreremo valori diffusamente oltre la norma e picchi di caldo intenso al Centro-Sud, specie nelle Isole maggiori. Secondo le attuali proiezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Questa prima domenica di settembre è contrassegnata dal transito di un, sempre appartenente alla seconda perturbazione del mese,e regioni centro-meridionali, dove sono attese condizioni di variabilità e fasi temporalesche accompagnate da temporanei cali termici. Situazione più tranquilla con temperature in lieve rialzo invece al Nord, mentre all'estremo Sud ee Isole maggiori persiste una massa d'aria piuttosto calda che determina picchi di temperatura intorno ai 33-35 gradi. All'inizio della prossima settimana, poi, il promontorio di alta pressione nord africano tenderà a estendersi verso nord favorendo un generale rialzo termico; registreremo valori diffusamente oltre la norma e picchi di caldo intenso al Centro-Sud, specie nelle Isole maggiori. Secondo le attuali proiezioni ...

