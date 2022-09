Meteo, domenica ancora rovesci: dove colpiranno le precipitazioni (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà un’altra domenica piovosa per l’Italia, con la penisola che gradualmente si avvia ad abbandondare la stagione estiva: le previsioni Meteo. Stando alle ultime previsioni Meteorologiche sulla penisola, l’Italia si appresta ad abbandonare l’estate. Infatti avremo un’altra giornata con piogge diffuse che la caratterizzeranno: cosa sta succedendo. Sarà una domenica piovosa per ben cinque regioni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Sarà un’altrapiovosa per l’Italia, con la penisola che gradualmente si avvia ad abbandondare la stagione estiva: le previsioni. Stando alle ultime previsionirologiche sulla penisola, l’Italia si appresta ad abbandonare l’estate. Infatti avremo un’altra giornata con piogge diffuse che la caratterizzeranno: cosa sta succedendo. Sarà unapiovosa per ben cinque regioni L'articolo proviene da Inews24.it.

DPCgov : ? In arrivo, dalle prime ore di domenica #4settembre, piogge e temporali al Centro-Sud. ???? Prevista, inoltre, nell… - ComuneNapoli : ???Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00 di dome… - RSD_studiodelta : ??? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, domenica 4 settembre 2022 ?? - GraziaVencato : RT @DPCgov: ? In arrivo, dalle prime ore di domenica #4settembre, piogge e temporali al Centro-Sud. ???? Prevista, inoltre, nella giornata d… - MatteoDiLallo : RT @DPCgov: ? In arrivo, dalle prime ore di domenica #4settembre, piogge e temporali al Centro-Sud. ???? Prevista, inoltre, nella giornata d… -