Meta ha deciso che chiuderà Neighborhoods, lanciato appena un anno fa (Di domenica 4 settembre 2022) Meta ha confermato la chiusura di Neighborhoods, uno spazio all’interno dell’app Facebook lanciato solo l’anno scorso e pensato per favorire la comunicazione nelle comunità locali e aiutare i vicini a scambiarsi notizie e informazioni. Prima di Neighborhoods, le persone che abitano nella stessa zona utilizzavano i gruppi di Facebook per questi scopi. LEGGI ANCHE> Meta introdurrà nuove funzionalità a pagamento su Facebook, Instagram e WhatsApp Perché la chiusura di Neighborhoods? Meta ha detto di aver investito in Neighborhoods perché aveva avuto modo di osservare quanto fossero popolari i contenuti scambiati tra gli appartenenti a una stessa comunità locale sulla piattaforma. L’azienda ha poi stabilito però che il modo migliore per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 settembre 2022)ha confermato la chiusura di, uno spazio all’interno dell’app Facebooksolo l’scorso e pensato per favorire la comunicazione nelle comunità locali e aiutare i vicini a scambiarsi notizie e informazioni. Prima di, le persone che abitano nella stessa zona utilizzavano i gruppi di Facebook per questi scopi. LEGGI ANCHE>introdurrà nuove funzionalità a pagamento su Facebook, Instagram e WhatsApp Perché la chiusura diha detto di aver investito inperché aveva avuto modo di osservare quanto fossero popolari i contenuti scambiati tra gli appartenenti a una stessa comunità locale sulla piattaforma. L’azienda ha poi stabilito però che il modo migliore per ...

