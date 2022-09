Meno voli a Linate, stop a Ciampino e novità su Catania: cosa prevede il nuovo piano dell’Enac sugli aeroporti (Di domenica 4 settembre 2022) Milano Malpensa e Roma Fiumicino «hub istituzionali», il Marco Polo di Venezia «hub vocazionale» e Catania Fontanarossa «hub del Mediterraneo». Sono queste le nuove classificazioni previste dall’Enac (l’Ente Nazionale del Volo Civile) nel piano di straordinario di riassetto degli aeroporti italiani. Gli interventi previsti sono diversi e puntano a mettere ordine nelle grandi città di Roma e Milano e a rilanciare alcune aree ricche di potenziale. In generale gli aeroporti della Penisola verranno organizzati in reti di prossimità. Quando uno scalo sarà troppo saturo, il traffico verrà dirottato in maniera sistematica su un altro aeroporto della stessa rete, per garantire un trasporto fluido e il più possibile privo di disagi per gli abitanti delle città interessate. Il piano per Roma, alleggerire ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Milano Malpensa e Roma Fiumicino «hub istituzionali», il Marco Polo di Venezia «hub vocazionale» eFontanarossa «hub del Mediterraneo». Sono queste le nuove classificazioni previste dall’Enac (l’Ente Nazionale del Volo Civile) neldi straordinario di riassetto degliitaliani. Gli interventi previsti sono diversi e puntano a mettere ordine nelle grandi città di Roma e Milano e a rilanciare alcune aree ricche di potenziale. In generale glidella Penisola verranno organizzati in reti di prossimità. Quando uno scalo sarà troppo saturo, il traffico verrà dirottato in maniera sistematica su un altro aeroporto della stessa rete, per garantire un trasporto fluido e il più possibile privo di disagi per gli abitanti delle città interessate. Ilper Roma, alleggerire ...

