Meloni rimette in riga Salvini sulle sanzioni a Mosca Il leader della Lega fa marcia indietro e chiede lo scudo di protezione per famiglie e imprese all’Ue

pellipa : Per chi avesse dubbi su chi comanda nel cdx. #SalviniPagliaccio si dimostra il solito ?? - riggio_carla : @todorov_denis Letta ha fiducia in Speranza, per come ha gestito pandemia e vaccinazione. Letta se vince ci rimette… - lctesta : @ALFO100897 Tranquilla, a fine mese la tua amica #Meloni rimette tutto a posto... - Colombo9luglio : @noitre32 io sono contro il green passe e il centro destra mi va benissimo; realisticamente, conoscendone l'attivi… - atamau77 : RT @pietrinimatteo: Donno (M5S): «Meloni dice che l’anoressia è una ‘devianza’, una 22enne la rimette al suo posto» -

... possibile futuro ministro dell'economia del governo. U no scostamento di bilancio, per far ... in materia di scostamento del bilancio , sialla volontà del Governo Draghi ma sottolinea l'...Sial centro, dominus, Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera . Non mostra, apparentemente, alcuna gelosia per la irresistibile ascesa di Giorgia, con quelloche ho ...“Meloni ha voluto dare un segnale di stabilità al mondo economico, paradossalmente ponendosi per certi aspetti anche in continuità col governo Draghi” ...il siparietto tra Meloni e Salvini a Cernobbio racconta, involontariamente, le posizioni dei due leader nella coalizione di centrodestra ...