Meloni: «Non c’è potere più forte del popolo italiano». E piazze e sondaggi confermano (Di domenica 4 settembre 2022) «Non c’è potere più forte del popolo italiano»: Giorgia Meloni, replica agli spauracchi evocati dalla campagna elettorale della sinistra in panne, con fermezza e determinazione. Slogan demagogici e polemiche strumentali non intaccano il suo profilo istituzionale rassicurante. Un approccio, quello della numero uno di Fdi, che ha fatto di concretezza e dialogo aperto con i cittadini – ma anche con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria – un punto di forza da cui ripartire. Oltre che la leader in campo più coerente e affidabile del momento. La promozione che è arrivata in questi giorni da manager e banchieri riuniti a Cernobbio – dove non a caso, oggi, la presidente di Fdi è l’ospite più atteso – è solo l’ultima dimostrazione. Meloni attesa a Cernobbio: «Hanno paura della nostra ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 settembre 2022) «Non c’èpiùdel»: Giorgia, replica agli spauracchi evocati dalla campagna elettorale della sinistra in panne, con fermezza e determinazione. Slogan demagogici e polemiche strumentali non intaccano il suo profilo istituzionale rassicurante. Un approccio, quello della numero uno di Fdi, che ha fatto di concretezza e dialogo aperto con i cittadini – ma anche con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria – un punto di forza da cui ripartire. Oltre che la leader in campo più coerente e affidabile del momento. La promozione che è arrivata in questi giorni da manager e banchieri riuniti a Cernobbio – dove non a caso, oggi, la presidente di Fdi è l’ospite più atteso – è solo l’ultima dimostrazione.attesa a Cernobbio: «Hanno paura della nostra ...

Mov5Stelle : 'La classe dirigente della Meloni è la stessa che da 30 anni provoca danni all'Italia. La Russa, Fitto, Gasparri, P… - ciropellegrino : Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea… - matteorenzi : 1. Se non volete Meloni a Palazzo Chigi, noi siamo il solo voto utile. Vogliamo Draghi, non Meloni #ItaliaSulSerio… - ilFuturo62 : @SecolodItalia1 la Meloni arriva al governo nel momento più difficile della Repubblica Draghi e l'Europa hanno crea… - SenatoreF : Come si è arrivati a credere a #meloni non merita 1voto a preferire una traditrice in eu contro #Pnrr. una opposiz… -