Medico di famiglia morto di Covid, è infortunio sul lavoro: 130mila euro di risarcimento (Di domenica 4 settembre 2022) Suo padre, Medico di famiglia, è morto di Covid, contratto perché andava a visitare i pazienti positivi. L'assicurazione ha negato il risarcimento ma la figlia, una quarantenne che vive a Firenze, si è rivolta al... Leggi su today (Di domenica 4 settembre 2022) Suo padre,di, èdi, contratto perché andava a visitare i pazienti positivi. L'assicurazione ha negato ilma la figlia, una quarantenne che vive a Firenze, si è rivolta al...

SkyTG24 : Medico morì di Covid, per tribunale Vercelli è infortunio sul lavoro: famiglia risarcita - Today_it : Medico di famiglia morto di #Covid, è infortunio sul lavoro: 130mila euro di risarcimento - fabbri333 : RT @RaiNews: Due anni fa, l'assicurazione aveva respinto la richiesta di indennizzo avanzata dai familiari, evidenziando che 'il Covid-19 n… - RicBattaglia : RT @Felis_Ariel: non esiste più il medico di famiglia, quello che veniva di notte e che salvò la vita a mio nonno 30 anni, non esiste più l… - mattinodipadova : Medico deceduto causa Covid: l’assicurazione dovrà risarcire la famiglia -